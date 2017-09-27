وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي- عبر موقعه الإلكتروني- توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في كلٍّ من الأحساء، والظهران، ورأس تنورة، وبقيق.

وأبرز المركز، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مستشار تنمية المواهب: درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو المجالات ذات الصلة.

– فني تصوير إشعاعي: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص العلوم الإشعاعية.

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 سبتمبر 2017م.

وأشار المركز إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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