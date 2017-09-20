وظائف فنية شاغرة لدى شركة راشد الراشد بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد (3) وظائف فنية شاغرة للرجال، بمسمى “فني لحام”، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة لحملة شهادة الدبلوم أو الثانوية العامة فأدنى، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 ديسمبر 2017م.

وبيّنت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى زيارة الموقع من (هنا).







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