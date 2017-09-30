وظائف فنية شاغرة لدى مجموعة الراشد في الرياض

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف فنية شاغرة للرجال، بمسمى “فني تكييف وتبريد”، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة لحملة شهادات الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 أكتوبر 2017م.

وبيّنت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى زيارة الموقع من (هنا).







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