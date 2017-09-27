وظائف هندسية شاغرة لدى شركة بكتل بهذه المدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بكتيل العالمية “Bechtel” المتخصصة في مجال الهندسة والبناء وإدارة المشاريع- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والجبيل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس مدني / مهندس المرافق (الرياض).

– مهندس مدني أول (الجبيل).

– مهندس أول اتصالات (الجبيل).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 سبتمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا اضغط (هنا)







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