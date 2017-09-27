وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية صدارة للكيميائيات -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس فأعلى بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مستشار التدقيق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

– مشرف الصيانة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو هندسة الأجهزة)، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 سبتمبر 2017م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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