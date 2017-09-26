وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى رضوى الغذائية بجدة

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة رضوى الغذائية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف النقل: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مهندس دعم كمبيوتر: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، ويفضل درجة الماجستير.

– مدير أنظمة: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 ديسمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل من (هنا)







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