وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال بفروع شركة نسما

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية “نسما القابضة”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد (6) وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الثانوية العامة، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها والمتعاقدة معها في كل من الرياض، والمنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق النقل (عدد 4 وظائف / الشرقية): شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.

– مهندس العقود (الشرقية): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

– منسق مشاريع (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المعمارية.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 نوفمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل على الرابط التالي: (هنا).







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