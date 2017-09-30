وظائف هندسية وفنية شاغرة لدى شركة Rigzone بالشرقية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة ريغزون “Rigzone” الدولية- المتخصصة في مجالات النفط والغاز والطاقة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركات المتعاقدة والتابعة لها وعدد من مشاريعها بالمملكة في محافظات المنطقة الشرقية “الخبر، والأحساء”.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد أول مشغل.

– مشغل ثاني خدمة.

– مهندس حقل.

– فنيين إلكترونيات.

– مشغل ملفوف أنابيب.

– مشرف ملفوف أنابيب.

– مهندس أول صيانة.

– مشغل الطرد المركزي.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 سبتمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا اضغط (هنا)







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