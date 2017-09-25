وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة لدى الشرقية للاستقدام

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الشرقية للاستقدام – عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية وفنية وإداريّة شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي الموثوقية: شهادة الدبلوم في المجال الميكانيكي، أو ما يعادلها.

– أخصائي جدولة الإنتاج: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، سلسلة التوريد، الهندسة الصناعية، إدارة الأعمال).

– فني أول صيانة: درجة البكالوريوس أو شهادة التقنية في مجال ذات الصلة.

– فني صيانة: درجة البكالوريوس أو شهادة التقنية في مجال ذات الصلة.

– مهندس صيانة: درجة البكالوريوس في العلوم في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الميكانيكية، أو الكهربائية).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 نوفمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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