وظيفة إدارية جديدة شاغرة للرجال بشركة عِلم بالرياض

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية “عِلم” -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظيفة شاغرة للرجال، بمسمى “مدير أول الإنتاج”، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، مع وجود خبرات سابقة في مجال إدارة المنتجات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 سبتمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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