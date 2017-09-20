وظيفة إدارية جديدة لدى كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة

وظيفة إدارية جديدة لدى كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة

2017/09/20
الساعة 9:21 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - خالد الأحمد

أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال “MBSC”- عبر موقعها الإلكتروني- وبالتعاون مع بابسون العالمية، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة، بمسمى “مدير البحوث وشؤون أعضاء هيئة التدريس”، وذلك للعمل بمقر الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ.

وأبرزت الكلية، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الكلية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، اضغط (هنا)

 

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