وظيفة إدارية شاغرة بالبنك الأهلي التجاري في جدة

المواطن - خالد الأحمد

أعلن البنك الأهلي التجاري- عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة، بمسمى “مدير الخدمات المصرفية للأفراد- تطوير المنتجات”، وذلك للعمل بقسم التمويل الاستهلاكي- إدارة التمويل الشخصي (مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد) في مقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

وأبرز البنك، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضح البنك، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 سبتمبر 2017م، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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