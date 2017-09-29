وظيفة إدارية شاغرة لدى الراجحي الاستثمارية بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الدولية القابضة للاستثمار “الراجحي الاستثمارية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “مسؤول شؤون الموظفين”، وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 ديسمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، ادخل من (هنا)







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