وظيفة إدارية شاغرة لدى الراجحي الاستثمارية في مكة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات سليمان بن عبدالعزيز الراجحي للاستثمارات العقارية “الراجحي الاستثمارية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “محاسب”، وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة مكة المكرمة.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 سبتمبر 2017م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 ديسمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، ادخل من (هنا).







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