وظيفة إدارية شاغرة لدى شركة رضوى الغذائية بجدة

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة رضوى الغذائية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “مدير أنظمة”، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، ويفضل درجة الماجستير، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 أكتوبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، ادخل من (هنا)







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