وظيفة إدارية شاغرة لدى شركة رعاية الطبية في الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “مدير- مكتب الرئيس التنفيذي”، وذلك للعمل بأحد مستشفيات ومراكز الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو شهادة الدبلوم العالي في تخصص إدارة المكاتب، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، ادخل من (هنا)







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