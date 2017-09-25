وظيفة إدارية شاغرة لدى مجموعة الزامل في الخبر

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة الزامل القابضة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “محاسب”، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في محافظة الخبر.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس فأعلى في تخصصات (المحاسبة، أو المالية)، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 ديسمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة؛ فضلًا اضغط (هنا)







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