وظيفة إدارية شاغرة لدى مجموعة محمد ناغي بجدة

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات محمد يوسف ناغي وإخوانه- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “منسق الخدمات المساندة”، وذلك للعمل بإحدى الشركات التابعة لها في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، اضغط (هنا)







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