وظيفة إدارية شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالرياض

المواطن - خالد الأحمد

أعلن مستشفى برنامج قوى الأمن بالرياض -عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة، بمسمى “مدير التثقيف الصحي”، وذلك للعمل بمقر المستشفى في العاصمة الرياض.

وأبرز المستشفى، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (التوعية الصحية، أو الإدارة الصحية، علم المعلومات الصحية)، أو ما يعادلها، ويفضل درجة الماجستير.

وأشار المستشفى إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 سبتمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، فضلًا اضغط (هنا).







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