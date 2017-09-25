وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين العرب بشركة المجدوعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، للسعوديين والمقيمين العرب، بمسمى “مدير مشروع اللوجستيات”، وذلك للعمل بفروع الشركة في العاصمة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (اللوجستيات، التسويق)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، فضلًا اضغط (هنا)







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