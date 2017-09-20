وظيفة إدارية شاغرة للنساء لدى مجموعة لاند مارك بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة “لاند مارك” العربية لقطاع التجزئة -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للنساء، بمسمى “مدير/ أخصائي توظيف”، وذلك للعمل بفروع المجموعة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، الإدارة)، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21/ 10/ 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المعلنة، الدخول من (هنا).







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