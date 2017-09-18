وظيفة صحية جديدة لدى مستشفى قوى الأمن في الدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظيفة صحية شاغرة، بمسمى “مسجل أول- أمراض النساء والولادة”، وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

وأبرز المستشفى، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية فأدنى في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأشار المستشفى إلى أنّ التقديم مُتاحٌ، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 سبتمبر 2017م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 نوفمبر 2017م.

ولفت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :