وظيفة صحية شاغرة لدى مستشفى الملك عبدالله الجامعي

المواطن - خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن توفّر وظيفة صحية شاغرة، بمسمى “طبيب الخدمات”، وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرز المستشفى، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص الطب البشري، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، فضلًا اضغط (هنا)







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