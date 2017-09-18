وظيفة فنية شاغرة لدى شركة نوماك بمحطة تحلية الشعيبة

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC” للتشغيل والصيانة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر وظيفة فنية شاغرة للرجال، بمسمى “مشرف الكهرباء”، وذلك للعمل بمحطة تحلية المياه الشعيبة- التوسعة الجديدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظيفة المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الكهربائية، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، ادخل من (هنا)







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :