وظيفة قيادية شاغرة لدى مجموعة الزامل في الخبر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “مدير الموارد البشرية”، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في محافظة الخبر.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة الموارد البشرية)، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة؛ فضلا اضغط (هنا)







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :