وظيفة معيد شاغرة في جامعة الملك عبدالعزيز

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت كلية علوم الأرض بجامعة الملك عبدالعزيز توفر وظيفة معيد لقسم تقنية الاستكشاف الجيولوجي في تخصص تقنية الاستكشاف الجيولوجي طلاب، للعام الدراسي 1438 /1439 هـ.

وقالت جامعة المؤسس إن التقديم حسب الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم حاصلًا على الدرجة الجامعية في أحد تخصصات علوم الأرض من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

3- أن لا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جدًا.

4- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

5- أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن (30) سنة.

6- أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة المطلوبة في TOEFL، أو STEP أو IELTS .

وأوضحت الكلية، أن الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية مع وثيقة التخرج وكشف الدرجات المعتمدة وشهادات الدورات واللغة والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى مكتب رئيس قسم تقنية الاستكشاف الجيولوجي بمبنى رقم (55)، غرفة رقم (20)، العنوان البريدي 80206 جدة 21589 ، أو على البريد الإلكتروني: (maalgarni@kau.edu.sa)، وذلك من تاريخ 19 /12 /1438هـ حتى 18 /1 /1439هـ.







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