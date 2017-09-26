وظيفة هندسية شاغرة لدى مستشفى الملك عبدالله الجامعي

المواطن - خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن- عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر وظيفة هندسية شاغرة للرجال، بمسمى “مهندس أول سلامة”، وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرز المستشفى، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات (الهندسة الكيميائية، الميكانيكية، الكهربائية، السلامة، الصحة والسلامة)، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3/ 10/ 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، ادخل على الرابط التالي: (هنا)







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