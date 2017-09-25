وفاة إيمان المصرية أسمن امرأة في العالم

المواطن - القاهرة

أعلن الدكتور ياسين الشحات، المدير التنفيذي للمستشفى التي تعالج فيها المصرية إيمان أحمد أسمن امرأة في العالم، وفاتها قبل ساعات في أبوظبي.

وأضاف الشحات أن إيمان توفيت اليوم، الاثنين، الساعة 04:35 صباحاً بتوقيت أبوظبي نتيجة لصدمة إنتانية مع اختلال وظائف أعضاء الجسم بما في ذلك الفشل الكلوي.

وأضاف: كانت إيمان تحت إشراف فريق طبي يضم أكثر من 20 طبيباً من مختلف التخصصات، تمكنوا بنجاح من تحسين حالتها الصحية منذ وصولها إلى الإمارات العربية المتحدة، ولكنها استسلمت في حربها ضد مرض السمنة، ولفظت أنفاسها الأخيرة في وقت مبكر من صباح اليوم.







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