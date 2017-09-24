وفاة مران بن قويد‎ عن عمر ناهز 105 أعوام

المواطن - الرياض

نعى العديد من المواطنين الشيخ مران بن قويد‎ الذي انتقل إلى جوار ربه عن عمر ناهز 105 أعوام، داعين الله أن يسكنه الجنة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

البداية كانت تغريدة أمس من الدكتور محمد مران بن قويد نجل الفقيد قال فيها : “الحمد لله على قضائه وقدره توفي والدي الله يغفر له ويرحمه والصلاة عليه غداً (اليوم) بعد صلاة العصر بجامع شقيقه متعب رحمهما الله جميعاً بوادي الدواسر.

وتبارى المغردون في تعداد مناقب ومآثر الوالد مران بن قويد مؤكدين أنه كان نعم الوالد والأخ.

وقال عبدالرحمن بن خالد: أحر التعازي والمواساة، لأبناء الفقيد وجماعته وقبيلة الدواسر عامة في وفاة الشيخ مران بن قويد غفر الله له وأسكنه فسيح جناته.

ونعى تركي الدوسري، الفقيد بقوله: إنا لله وإنا إليه راجعوان تنعى قبيلة الدواسر مران بن متعب بن قويد وسوف يصلى عليه الأحد بعد صلاة العصر بجامع الشيخ متعب بن قويد.

وغرد حساب “تويتر الدواسر الرسمي” بالقول:”وفاة رئيس مركز الفايزية مران بن قويد رحمه الله وأحسن الله عزاء أسرة آل قويد بوفاة فقيدهم”.

وقال نايف بن مسرع: انتقل إلى رحمة الله مران بن قويد عن عمر تجاوز الـ ١٠٠ عام قضاها في خدمة دينه ووطنه وقبيلته، عظّم الله أجر الوطن بأكمله في فقده.







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