وفاة وإصابة 4 أطفال في حريق شقة سكنية بجدة

المواطن - جدة

توفيت طفلتان وأصيب طفلتان أخريان؛ جراء حريق اشتعل في شقة سكنية في أحد أحياء جدة.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني: أخمد مدني جدة حريقًا اندلع بشقة سكنية، أدى لوفاة طفلتين ٤ و٥ سنوات، وإصابة طفلتين ٣ و٦ سنوات.

وكان عبدالله أبو زيد، الناطق باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة، قد أوضح في وقت سابق أن فِرق الهلال الأحمر تلقت بلاغًا مساء أمس الخميس، عن اندلاع حريق في شقة سكنية، وعلى الفور باشر الموقع فرقتان إسعافيتان، وفرقتا استجابة متقدمة، مع تواجد القائد الميداني سعود بن قاسم القرني.

وأضاف أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات، وتم نقل حالتين خطيرتين لطفلتين توقف تنفسهما إلى مستشفى الثغر بجدة، وحالة متوسطة وحالة بسيطة تم نقلهما إلى مستشفى الملك عبدالعزيز العام، حيث أُصيبتا باختناق جراء استنشاق الدخان الناتج من الحريق، إضافة إلى إسعاف ثلاث حالات أخرى بالموقع.







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