وكيل جامعة الإمام “العلم” : أمر الملك بالسماح للمرأة بقيادة السيارة تاريخي وعادل

المواطن - الرياض

أكد وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للتبادل المعرفي والتواصل الدولي، أمين عام مجلس الجامعة، محمد بن سعيد العلم، أن الأمر السامي الخاص بتمكين المرأة من قيادة السيارة يأتي ضمن منظومة اهتمام القيادة الحكيمة بالمرأة وتمكينها لتكون فاعلة في مجتمعها جنبًا إلى جنب مع شقيقها الرجل.

وقدم العلم الشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الأمر السامي الكريم القاضي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية- بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث على حد سواء.

وشدد على أن هذا القرار التاريخي بلا شك قرار صائب وعادل في الوقت ذاته، ويأتي ضمن منظومة متكاملة لاهتمام القيادة الحكيمة وفي مقدمتها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، بالمرأة وتمكينها لتكون عضوًا فاعلًا في مجتمعها عاملة جنبًا إلى جنب مع شقيقها الرجل.

ولفت إلى أن هذا الأمر السامي الكريم الذي أقره وأيده معظم علمائنا من هيئة كبار العلماء لخضوعه للضوابط الشرعية له مصالح وفوائد جمة، فهو يعين المرأة على الاستغناء عن السائق الأجنبي وما لذلك من تبعات اجتماعية واقتصادية وشرعية.

وشدد على أن هذا القرار يحسب لملك الحزم والعزم والعدل والوفاء الذي قال كلمته التي كانت الفيصل في الأمر ليناصر المرأة ويحفظ لها حقوقها، فالمرأة السعودية تعمل في مناصب قيادية (نائبة وزير ومديرة جامعة وعضو مجلس شورى وأكاديمية) وغيرها من الوظائف الإدارية والعلمية والطبية المرموقة، ويأتي السماح لها بقيادة السيارة معينًا لها على أداء دورها بكفاءة وفاعلية في عملها.

ودعا الله أن يحفظ قائد مسيرة التنمية والتطور في هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ويديم على هذه البلاد قادتها وأمنها وأمانها ورخاءها.







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