وكيل نيبوشا يكشف حقيقة مفاوضات النصر

المواطن ـ محمد سلام

دخل المدير الفني لنادي الزمالك المصري، المونتنيجري نيبوشا يوفوفيتش، ضمن قائمة المدربين المرشحين أمام إدارة نادي النصر، لتولي قيادة الفريق النصراوي خلفًا للمدرب البرازيلي ريكاردو غوميز، والذي تمت إقالته عقب نهاية الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ورد كريم أبو سليمان، وكيل أعمال نيبوشا، على حقيقة مفاوضات النصر مع المدرب، وأكد أن نيبوشا يبحث عن تحقيق نجاحات مع الزمالك المصري قبل التفكير في أي خطوة قادمة، مضيفًا بأن المدرب لا يبحث عن حصد الأموال، لكنه يرغب في تحقيق نجاحات بحصد بطولات.

وأشار إلى أنه بالفعل هناك اهتمام من إدارة النصر بالتعاقد مع نيبوشا، لكن المدرب أغلق الباب تمامًا أمام أية عروض لرغبته في التركيز مع الزمالك.

وكانت إدارة الزمالك قد تعاقدت مع نيبوشا، لتولي منصب المدير الفني في بداية الموسم الحالي، قادمًا من نادي الفيصلي الأردني، وذكرت تقارير إعلامية أن إدارة النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي قدمت عرضًا إلى نيبوشا براتب شهري بقيمة 150 ألف دولار، وهو أكثر من ضعف مرتبه الحالي مع الزمالك.

وسطع اسم نيبوشا في المنطقة العربية، بعدما حقق مع الفيصلي الأردني الثلاثية المحلية “الدوري، وكأس الأردن، وكأس السوبر”، وقاد الزعيم نحو نهائي البطولة العربية وخسر أمام الترجي التونسي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :