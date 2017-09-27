ولي العهد يبحث التعاون الثنائي مع رئيس الصومال

المواطن - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة، اليوم، فخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو، رئيس جمهورية الصومال.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وفرص تطويره، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ومعالي وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أحمد بن عقيل الخطيب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال محمد عبدالغني خياط.

فيما حضر من الجانب الصومالي وزير الخارجية والتعاون الدولي يوسف جراد عمر، والسفير الصومالي لدى المملكة طاهر محمود جيلي، ومستشار الرئيس بلال عثمان محمد.







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