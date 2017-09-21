ولي العهد يعزي أبناء الشيخ علي بن حريول

المواطن - الرياض

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء لأبناء الشيخ علي بن حريول السبيعي في وفاة والدهم، حيث قدم فيها مواساته وتعازيه لهم، وأعرب خلالها، عن صادق ومواساة سموه لهم، سائلاً الله، جلَّ جلاله، أن يتغمَّده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وهذا نصُّ البرقية:

المكرَّم/ أبناء علي بن حريول السبيعي،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بلغنا نبأ وفاة والدكم- رحمه الله- وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد كافة صادق مواساتنا؛ لنسأل الله جلَّ جلاله، أن يتغمَّده بواسع، رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون..

وقد عبرت أسرة الحريول خاصة وأفراد جماعتهم وقبيلة سبيع عامة عن شكرها وتقديرها لسمو ولي العهد على مواساته لهم في الفقيد وهذا ليس بمستغرب على سموه الذي دائمًا ما يشارك أبناءه المواطنين في مناسباتهم.

كما عبر أبناء الفقيد علي بن حريول السبيعي، وذووه، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، على ما عبّر عنه من مشاعر العزاء، وصادق مواساته لهم في فقيدهم، ما كان له أطيب الأثر في تخفيف مصابهم، مؤكدين أن هذا الأمر ليس بغريب على القيادة الرشيدة أعزَّها الله، داعين المولى، عزَّ وجلَّ، أن يشمل الفقيد بالرحمة والغفران، وأن يحفظ الجميع من كل مكروه وسوء.







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