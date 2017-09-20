يوسف الثنيان: قرارات آل الشيخ أبهرتني.. والجابر مرّ بظروف صعبة في الشباب

المواطن– حسان الصالحي

بكلمات الثناء والإعجاب، أكّد اللاعب الدولي السابق، يوسف الثنيان أنّ مستقبل الرياضة يبشّرُ بالخير، مشيدًا بقرارات رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.

وقال الثنيان: ”تحياتي وتقديري لمعالي الأستاذ تركي آل الشيخ، قراراتك التاريخية واهتمامك بجميع الأندية يبشر بمستقبل أفضل للرياضة السعودية والرياضيين، كم أسعدتني وأبهرتني قراراتكم وخطواتكم الذكية والمتميزة لتشجيع النشء وقبول مواليد المملكة في أندية الوطن“.

ووجّه الثنيان رسالة هامة قائلاً: ”إلى رجال الزعيم، المباريات القادمة حاسمة وهامة لمسيرة الفريق وتحقيق اللقب الآسيوي بدعمكم ومساندتكم إن شاء الله.. لاعبون في قمة العطاء.. محترفون متميزون وإدارة استثنائية بقيادة وجه السعد سمو الأمير نواف ونائبه.

ولم يغفل الثنيان المدرب سامي الجابر الذي أقيل أخيراً من تدريب نادي الشباب، حيث أثنى عليه بعبارات تشجيعية، قائلاً: ”أخي ورفيق دربي الكابتن والمدرب الوطني ⁦‪سامي الجابر، قيادتك للجهاز الفني بنادي الشباب مرت بظروف قاسية، وسط تغيير جذري للفريق كان بحاجة لبعض الوقت قبل ظهور نتائج ذلك التغيير، وكل ما حدث من ظروف لن يقلل من قدراتك وخبراتك الفنية وطموحك المستمر متمنياً لك التوفيق، والنجاح حليفك بإذن الله.

كما أشاد الثنيان بإداريَيْ المنتخب السعودي السابقَيْن ‏طارق كيال، وزكي الصالح، حيث وجّه كلمته لكيال بقوله:”كفيت ووفيت، شخصية قوية وخبرة إدارية مؤهلة، أدرت العمل على أكمل وجه حتى تأهل منتخبنا الوطني لكأس العالم في روسيا، ولا يزال الوسط الرياضي بحاجة إلى خبراتك، كما شكر الصالح على كل ما قدمه لمنتخبنا الوطني خلال الفترة الماضية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :