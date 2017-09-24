٤٢٤٥٥ زائرًا لأعمال المنتدى الاقتصادي للتمور في بيشة

المواطن-نواف آل مثاعي-بيشة

أعلن محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة، اختتام فعاليات المنتدى الاقتصادي لصفري بيشة بحضور أكثر من ٤٢٤٥٥ زائرًا خلال سبعة أيام تجولوا في خيمة التمور والأجنحة الحكومية ومسرح الطفل بالإضافة إلى حضور العديد من ورش العمل والندوات على هامش المنتدى.

كما شاركت كافة الجهات الخدمية والأمنية في تنظيم المنتدى.

وأكد الدكتور إبراهيم الشهوان أستاذ علم النبات في جامعة الملك سعود أن ما تحقق في المنتدى هذا العام هو نتاج سنوات كان فيها البذل والعطاء كبيراً لتسويق تمور بيشة بشكل أفضل، وأفاد الشهوان بأنه زار كل النسخ وتفاجأ بما تحقق من إنجازات كبيرة مشيداً بجهود العاملين.

من جهة أخرى أشار نائب المشرف العام على المنتدى المهندس سالم القرني أن الاقبال الهائل على المنتدى شكل قفزة نوعية لدى كل المهتمين في مجال تسويق التمور مثمناً جهود كل المؤسسات المشاركة .

وقال إن عدد المتطوعين المشاركين في المنتدى بلغ ١٢٣ متطوعًا ومتطوعة فيما بلغت نقاط البيع ٣٧ نقطة والمشاركين من الجهات الأمنية ٥٦ رجل أمن، مضيفاً أن زوار المنتدى الذي تكفلت اللجنة المنظمة باستضافة تجاوز ١٢٩ ضيفًا من منطقة عسير ومن خارجها.

بدوره أكد مدير عام المرور العقيد مناحي السبيعي، أن أكثر من ٣٢ ألف مركبة دخلت سوق التمور وتم تنظيمها من قبل إدارة المرور مشيرًا إلى أن موسم التمور هذا العام حقق رقماً قياسياً في الزوار والبائعين.

من جهة أخرى ثمن رجل الأعمال وشيخ منتجي التمور الشيخ محمد بن هذال الجبيري كافة الجهود التي بُذلت مبيناً أن كثافة التمور والإنتاج لهذا العام كانت كبيرة قياساً بالأعوام الماضية.



من جهة أخرى اختتمت فعاليات المنتدى مساء أمس ببرامج وطنية شملت توزيع أكثر من ٢٠٠٠ علم وإقامة أمسية وطن بمشاركة عدد من الشعراء والمنشدين.

وقد شاركت الهيئة السعودية للحياة الفطرية في المنتدى الاقتصادي لصفري بيشة بمعرض متخصص لعرض أهم الحيوانات البرية التي تعيش في الجزيرة العربية ومعرضاً متخصصًا في حماية البيئة وحماية الحياة الفطرية وبين محمد السبيعي المشرف على المعرض أن هذه المشاركة الثانية في محافظة بيشة.







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