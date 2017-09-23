‎بالصور.. أعلام وسيارات خضراء وطائرات شراعية احتفاءً باليوم الوطني بمحافظة بدر

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - بدر

دشن محافظ بدر، مبارك بن عطا الله المورقي، المسيرة الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة العربية السعودية، حيث بدأت المسيرة بتنظيم عربات الدوائر الحكومية وتحليق للطائرات الشراعية وكذلك البالونات وتوزيع الأعلام التي تحمل أعلام المملكة.

تم ذلك بمشاركة مدير إدارة شرطة محافظة بدر العقيد أمين محمد العوفي، ومدير مرور المحافظة المقدم عبدالله السحيمي، ومدير تعليم محافظة بدر خالد بن عمر الصبحي، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة بدر حسن بن سالم الشريف، وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية والخدمية بالمحافظة.

وكانت المسيرة قد انطلقت من جوار مقر محافظة بدر، وانتهت بالساحة المفتوحة غرب نادي الغزوة على طريق الملك عبدالعزيز، مرورًا بعدد من شوارع المحافظة.

ومن المقرر أن تستمر الاحتفاليات خلال الأسبوع المقبل في مدارس المحافظة والمراكز، وبمشاركة هيئة السياحة والتراث الوطني بالمدينة، متمثلة بالباص السياحي المتوجه من المدينة المنورة إلى محافظة بدر.







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