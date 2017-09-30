104 ملايين نسمة عدد سكان مصر

المواطن - القاهرة

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد سكان تخطى الـ104 ملايين نسمة، يعيش أكثر من 9 ملايين منهم في الخارج.

وقال أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في اجتماع حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن عدد المصريين في الداخل بلغ في 18 إبريل هذا العام 94 مليونًا و798827 نسمة، وإن عدد المصريين المقيمين في الخارج بلغ 9 ملايين و470674 نسمة، ومن ثم فإن إجمالي العدد 104 ملايين و269501 نسمة.

وأضاف الجندي أن مصر زاد عدد سكانها 46.5 مليون نسمة في 30 عامًا، بمعدل نمو 96.5%، بينما زاد في 20 عامًا بعدد 35.5 مليون نسمة بمعدل 59.8%، وزادت في 10 أعوام 22 مليون نسمة بمعدل 30.2%.

وأوضح أن محافظة القاهرة هي أكبر المحافظات من حيث عدد السكان، بينما يعد ريف الوجه البحري هو الإقليم الأكبر في عدد السكان على مستوى الجمهورية.







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