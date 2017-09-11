11 وظيفة إدارية شاغرة لدى شركة زين للاتصالات في 3 مدن

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، التسويق)، أو ما يعادلها، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “الرياض، وجدة، والدمام”.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مشرف مبيعات الغربية والجنوبية (جدة).

2- مشرف مبيعات الشرقية والشمالية (الدمام).

3- تنفيذي مبيعات الغربية والجنوبية (جدة).

4- تنفيذي المبيعات المركزية (الرياض).

5- مشرف المبيعات المركزية (الرياض).

6- تنفيذي أول المبيعات المركزية للشركة (الرياض).

7- تنفيذي أول مبيعات الشرقية والشمالية للشركة (الدمام).

8- مشرف مبيعات الغربية والجنوبية للشركة (جدة).

9- تنفيذي أول مبيعات الغربية والجنوبية للشركة (جدة).

10- مشرف مبيعات الحكومة (الرياض).

11- تنفيذي أول مبيعات الحكومة (الرياض).

وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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