12 فرقة إسعافية و32 مشاركًا لمباراة الاتحاد والهلال

المواطن - عبدالله النخالي - جدة

أنهت إدارة الإسعاف بمحافظة جدة خطة الاستجابة وتقديم الخدمة الإسعافية لمباراة الاتحاد والهلال ضمن الدوري السعودي للمحترفين، والتي ستقام على أرض ملعب الجوهرة المشعة بمحافظة جدة .

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد : عدد المشاركين 32 مشاركًا، بينما عدد الفرق الإسعافية 12فرقة إسعافية بالإضافة إلى فرقتي استجابة متقدمة.

وأضاف أبو زيد أن آلية التشغيل تشمل: تشغيل 5 نقاط تجمُّع تحتوي كل نقطة على فرقة إسعافية متكاملة، وتمركز 3 فرق إسعافية على مدخل مدينة الملك عبدالله لوجود أعداد جماهيرية كثيفة متوقعة أمام البوابات قبل بداية المباراة.

وأوضح أن الخطة تشمل تشغيل غرفة التحكم والقيادة داخل المدينة الرياضية، مع تمركز 8 مسعفين على عربات الجولف بأرضية الملعب .

وأوضح أنه سيتم رفع الاستعداد والجاهزية بعد نهاية المباراة بمركز إسعاف أبحر – طيبة – ذهبان – النعيم – المطار – شمال جدة – الرحاب .







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