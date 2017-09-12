12 وظيفة إدارية شاغرة للجنسين بشركة نسما بجدة والخبر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية “نسما القابضة”- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد (12) وظيفة إدارية شاغرة للجنسين، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الثانوية العامة، بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها والمتعاقدة معها في كل من محافظتي جدة والخبر.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسب (جدة).

– محاسب (الخبر).

– موظف نقل (عدد 6 وظائف / جدة).

– مشرف النقل بواقع (وظيفتين / جدة).

– مسؤول أمن المعلومات (الخبر).

– مشرف الموارد البشرية (للنساء / جدة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 نوفمبر 2017م.

وقالت الشركة: إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :