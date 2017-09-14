14 وظيفة صحية جديدة لدى مدينة الملك فهد الطبية

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد (14) وظيفة صحية شاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراه في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وبيّنت المدينة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- استشاري أمراض القلب كبار (الغازية).

2- استشاري مساعد جراحة الفم والوجه والفكين.

3- استشاري جراحة الفم والوجه والفكين.

4- استشاري جراحة الوجه والفكين.

5- استشاري التركيبات السنية.

6- استشاري طب أسنان الأطفال.

7- استشاري الأورام الطبية.

8- استشاري التصوير للأطفال.

9- استشاري الطب النووي.

10- استشاري الأشعة التداخلية للجسم.

11- استشاري تصوير الجسم.

12- استشاري تشخيص الأعصاب (وظيفتين).

13- استشاري الأعصاب التداخلية.

وأوضحت المدينة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 28/ 10/ 2017م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول من (هنا)







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