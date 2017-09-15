15 مليون مستفيد من بوابة العدل الإلكترونية خلال العام الجاري

المواطن - الرياض

كشفت وزارة العدل عدد زوار البوابة الإلكترونية والمستفيدين من الخدمات الإلكترونية خلال العام الحالي 1438هـ، حيث بلغ (15,133,198) مستفيداً، وذلك للفترة من 1 / 1 / 1438هـ إلى 26 / 12 / 1438هـ.

وذكرت مؤشرات التفاعل الإلكتروني لوزارة العدل رصد أكثر من 15 مليون زائر من المواطنين والمقيمين استفادوا من الخدمات القضائية والعدلية المقدمة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة. كما وصل عدد مشاهدات البوابة الإلكترونية أكثر من (35.931.866) مشاهدة، استغرقت في متوسطها أكثر من 4 دقائق للزيارة الواحدة.

وبلغ عدد الخدمات الإلكترونية الأساسية المقدمة من قبل الوزارة 64 خدمة أساسية، يستطيع من خلالها طالب الخدمة التقديم الإلكتروني لتلك الخدمات المقدمة، حيث اختصرت الوزارة العملَ في الكثير من الإجراءات؛ لحفظ وقت المستفيد، وتقديم الخدمة بكل يُسر وسهولة، وتخفيف الضغط والتكدس على القضاة وموظفي المحاكم. كما بلغ عدد المؤشرات العقارية المسجلة إلكترونياً (75) مؤشراً عقارياً، وكذلك عدد 21 مؤشراً عدلياً أساسياً.

وذكرت الوكالة المساعدة لتقنية المعلومات أن عدد زوار البوابة الإلكترونية لوزارة العدل يزداد يوماً بعد يوم مع استخدام الوزارة أفضل الأنظمة التقنية، واعتماد التحول الرقمي لكافة أعمال الوزارة، وبلوغ التغطية لمنظومة التقنية بنسبة 98.8% في المحاكم وكتابات العدل.







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