16 صورة مبهجة من احتفال عسير باليوم الوطني .. مسيرة وطنية وألعاب نارية و600 طالب

المواطن - سعيد آل هطلاء - سعيد مشهور - عسير

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة عسير، مساء أمس الأربعاء، حفل أهالي المنطقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 87 للمملكة، وذلك في الساحة الشعبية بأبها.

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم انطلقت المسيرة الوطنية والتي شارك في تنظيمها عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية وأكثر من 600 طالب من تعليم المنطقة، شكلوا لوحة فنية رسموا خلالها شعار الذكرى 87 ابتهاجًا بهذه الذكرى المجيدة، ثم قدمت الفرق الشعبية العديد من الألوان والفلكلور الشعبي الذي تشتهر به منطقة عسير، ومنها العرضة والخطوة والدمة والزامل.

وإثر ذلك ألقيت عدد من القصائد الشعرية، ثم كرم سمو أمير منطقة عسير عددًا من ذوي شهداء الواجب من أبناء المنطقة.

وبعد ذلك، شاهد الحضور أوبريتًا فنيًّا يحكي تاريخ توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (طيب الله ثراه)، وما تشهده المملكة من نهضة تنموية في شتى المجالات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (حفظهما الله)، شارك في تقديمه عدد من الفرق الشعبية بالمنطقة، ثم أديت العرضة السعودية.

وفي نهاية الحفل، أضاءت سماء أبها بالألعاب النارية تعبيرًا عن فرحة أهالي المنطقة بذكرى اليوم الوطني.

وحضر الحفل مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، وقائد المنطقة الجنوبية اللواء ركن عبدالله بن صالح القفاري، ووكيل إمارة منطقة عسير سليمان بن محمد الجريش، ومديرو الإدارات الحكومية والقطاعات الأمنية بالمنطقة.







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