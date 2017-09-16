16.5 مليون مليونير في العالم بثروات تقدر بـ63.5 تريليون دولار

المواطن - وكالات

ارتفع عدد المليونيرات في العالم، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، ليبلغ 16.5 مليون شخص تقريبًا، يملكون ثروات تقدر بـ 63.5 تريليون دولار.

وكشف تقرير أعدته شركة كابجيميني العالمية للاستشارات، أن عدد المليونيرات ارتفع خلال عام 2016 بنحو 8%، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف أن نحو 1.15 مليون شخص أصبحوا مليونيرات العام الماضي، تركز معظمهم في أميركا واليابان وألمانيا والصين.

وزادت ثروات الأغنياء من أصحاب الأصول المرتفعة 8.2% على أساس سنوي في 2016، ومن المتوقع أن تتجاوز 100 تريليون دولار بحلول 2025.

وتعرف كابجيميني الأغنياء من أصحاب الأصول المرتفعة بأنهم من تزيد أصولهم القابلة للاستثمار على مليون دولار، ولا يحسب في ثرواتهم مقر الإقامة الرئيسي والمقتنيات والسلع الاستهلاكية.







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