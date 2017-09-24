24 وظيفة شاغرة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية

المواطن- خالد الأحمد- جازان

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وبينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (24) وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، في عدة تخصصات، وذلك للعمل بمقر مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مشرف الوثائق الهندسية.

2- مهندس/ أخصائي (طرق).

3- إداري تصاريح.

4- مهندس/ أخصائي (اتصالات/ كهرباء).

5- مهندس/ أخصائي (مكافحة الأوبئة).

6- مهندس/ أخصائي (خدمات نظافة).

7- مساح.

8- مهندس/ أخصائي (مبانٍ).

9- منسق/ أخصائي (سلامة).

10- محاسب.

11- مشرف/ منسق (الوقاية من الحرائق).

12- أخصائي/ منسق (توظيف).

13- أخصائي/ منسق (علاقات الموظفين).

14- منسق خدمات حكومية.

15- مساعد إداري.

16- مستشار قانوني.

17- منسق مراسيم ومناسبات.

18- أخصائي دعم الأجهزة.

19- فني (تقنية المعلومات).

20- أخصائي دعم الشبكات والاتصالات.

21- أخصائي دعم النظم.

22- أخصائي إدارة مشاريع رئيسية.

23- مفتش.

24- منسق الخدمات الصناعية.

وأوضحت الهيئة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 7/ 10/ 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ اضغط (هنا).







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :