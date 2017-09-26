26 مليون مركبة في المملكة بحلول 2030 تستهلك أكثر من مليون برميل وقود يوميًّا

المواطن - الرياض

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد، أن هناك 2.2 مليون مركبة عجوز في شوارع المملكة تجاوز عمرها 20 سنة عند العام 2015م.

ولفتت الوزارة إلى أن هناك نموًّا في قطاع النقل البري بشكل مطرد خلال الأعوام الماضية، حيث بلغ عدد المركبات بنهاية العام 2014 حوالي 12 مليون مركبة.

وبحسب تقرير لوزارة البيئة والمياه والزراعة، فهناك 12 مليون مركبة استهلكت في عام 2014 حوالي 25% من الطاقة الإجمالية المستهلكة في المملكة.

وبحسب التوقعات فالعدد الإجمالي للمركبات سيصل بحلول العام 2030 إلى حوالي 26 مليون مركبة سيرتفع استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى أكثر من مليون برميل من الوقود.







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