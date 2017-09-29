29 وظيفة شاغرة للرجال ببرنامج التأهيل والإحلال في الجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد (29) وظيفة شاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس وشهادات الدبلوم والثانوية العامة، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل في شركة “أفيردا السعودية العالمية المحدودة” بمحافظة الجبيل.

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– سائق ثقيل (عدد 21 وظيفة).

– مسؤول ورشة.

– مسؤول سلامة وأمن.

– مراقب نظافة (عدد 6 وظائف).

وأشار البرنامج إلى أنّ التقديم متاح عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتّى تاريخ 6/ 10/ 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ فضلاً اضغط (هنا)







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