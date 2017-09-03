3 أشياء سيتنبأ بها الذكاء الاصطناعي فى المستقبل

المواطن - وكالات

تطورت تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية للمساعدة في العديد من المجالات المختلفة، وهو الأمر الذي دفع شركات التكنولوجيا للاستثمار بشكل كبير في تلك التقنية المتوقع أن تسيطر على المستقبل بشكل كبير ومن الممكن أيضا أن تتغلب على البشر، وفيما يلي مجموعة من الأشياء التي يمكن لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التنبؤ بها قبل حدوثها فى المستقبل.

التنبؤ بالأحوال الجوية الخطيرة

كشف تقرير حديث من موقع “ديلي ميل” البريطاني، أن هناك مجموعة من المهندسين تمكنوا من تطوير تقنية جديدة للتنبؤ بالأحداث المتطرفة التى يبدو أنها تحدث دون سابق إنذار، والتي يمكن أن تحدث بسبب عدم الاستقرار داخل توربينات الغاز، أو الموجات المفاجئة في المياه الهادئة، ووضع الباحثين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا خوارزمية التي يمكنها تحديد أنماط تؤدي إلى ظواهر معينة، على أمل تطوير طرق لمنعها.

التنبؤ بالجرائم

في وقت سابق من هذا الأسبوع قال “منج جيان تشو” رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أنهم يخططون لاستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالجرائم والأحداث الإرهابية والاضطرابات الاجتماعية قبل وقوعها، وهذا من خلال الاستعانة ببرامج الذكاء الاصطناعي التي تستخدم التعلم الآلي واستخراج البيانات.

التنبؤ بالزهايمر قبل الأطباء

الذكاء الاصطناعي أصبح يستخدم بقوة في مجال الطب، فهناك دراسة من مجلس البحوث الطبية في بريطانيا قالت إن الذكاء الاصطناعي يمكنه التنبؤ بتوقف قلوب الأشخاص الذين يعانون باضطرابات في القلب، وحديثًا طور الباحثون طريقة تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكنها الكشف عن مرض الأعصاب الذي يؤدي إلى فقدان الذاكرة والوظائف المعرفية، بشكل يسبق الأطباء بما يقرب من 10 أعوام، وباستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي، وأثبتت تلك التقنية نجاحها أثناء التجارب.







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