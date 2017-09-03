3 لقطات مُضيئة قدمها عبدالله المعيوف في رباعية الزعيم أمام بيروزي

المواطن ـ محمد سلام

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية إشادة جماهيرية كبيرة بحارس نادي الهلال، عبدالله المعيوف، ومستوياته الرائعة التي يُقدمها مع فريقه منذ الموسم الماضي، وجاءت مباراة الهلال بالأمس أمام بيروزي الإيراني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، لتثبت أن عبدالله المعيوف يستحق حراسة عرين الزعيم.

عبدالله المعيوف كان أحد الأسباب الرئيسية في فوز الزعيم بالأربعة على الإيرانيين، ليقترب الهلال من الصعود إلى المباراة النهائية قبل مباراة الإياب أمام بيروزي يوم 17 أكتوبر المقبل في سلطنة عمان، حيث يكفي الهلال الفوز أو التعادل بأي نتيجة، وكذلك الهزيمة بفارق 3 أهداف، لضمان العبور إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

حارس الزعيم قدم خلال اللقاء لمحات مميزة، وواصل تألقه في مشوار الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي، حيث تصدى لـ36 تسديدة، وهو أكثر من أي حارس آخر من الفرق المستمرة في البطولة.

وظهر عبدالله المعيوف بدور البطولة في 3 لقطات محورية في مباراة الهلال مع بيروزي، نذكرها لكم في السطور التالية..

“اللقطة الأولى”

أنقذ عبدالله المعيوف مرماه من هدف مُحقق في بداية اللقاء عند الدقيقة 16، بعد تمريرة طولية انفرد على إثرها لاعب بيروزي، لكن خروج المعيوف في الوقت السليم منع تسجيل الهدف المبكر الذي كان من الممكن أن يُبعثر أوراق مدرب الهلال.

“اللقطة الثانية”

بعد طرد لاعب الهلال عبدالله عطيف، تصدى المعيوف لكرة خطيرة من بيروزي، وكانت النتيجة حينها تقدم الهلال بهدفين نظيفين، هذا الهدف لو تم تسجيله كان سيعيد الإيرانيين إلى اللقاء.

“اللقطة الثالثة”

في الدقيقة 74 وقف عبدالله المعيوف سدًا منيعًا أمام انفراد كامل للاعب بيروزي، وتعامل المعيوف مع التسديدة بردة فعل عالية للغاية، ليمنع الهدف وقت تقدم الهلال في النتيجة 3 ـ 0.







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